Журналістській профспілці робитимуть рестарт

Загальні збори Київської незалежної медіа-профспілки обрали головою КНМП журналістку Михайлину СКОРИК.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники зборів, що відбулися 3 червня, обрали нового голову, переобрали склад комітету КНМП та затвердили програму діяльності організації на 2006 рік.

Як зазначив у своєму звіті екс-голова КНМП Кирило ХОРОШИЛОВ, протягом минулого року профспілці вдалося досягти певних успіхів у справі захисту прав журналістів. Зокрема, за його словами, вдалося домогтися “чесної ліквідації видання “Президентський вісник” і хорошої компенсації для звільнених журналістів, завдяки втручанню профспілки було заблоковано бездумне масове скорочення в Національній телекомпанії України, а представника КНМП включено у дорадчий орган з реформування НТКУ при Секретаріаті Президента.

Крім того, як повідомив К.ХОРОШИЛОВ, у лютому було створено профспілковий осередок у виданні “Час.ua”, де проводилась реорганізація і мали місце борги по зарплаті. Завдяки втручанню профспілки були виплачені гроші більшості працівників, які мали борги по зарплаті.

Але, як зазначив К.ХОРОШИЛОВ, всі дії апарату та активу профспілки були б значно ефективніші, якби вони мали потужну підтримку з боку всієї журналістської спільноти Києва, або принаймні тої частки, що є членами КНМП.

На думку К.ХОРОШИЛОВА на сьогодні існує “певна криза розуміння того, для чого власне потрібна профспілка, відсутнє, зокрема, розуміння того, що досягти якихось зрушень можливо лише завдяки консолідованій позиції”.

Як також додав голова Незалежної медіа-проспілки України Сергій ГУЗЬ, до якої входить КНМП, наразі організація КНМП потребує рестарту і повної санації. С.ГУЗЬ має надію, що новий лідер КНМП зможе це зробити.

До нового комітету, який учасники зборів обрали шляхом рейтингового голосування, увійшли Ольга ПАДІРЯКОВА (УНІАН), Олексій БРАТУЩАК (“5 канал”), Влад РУМЯНЦЕВ (НТКУ), Валентин СИНЧАК (представник осередку фрілансерів), Андрій ЛАВРИК (“Грані”) та К.ХОРОШИЛОВ.

Разом з головою комітет КНМП тепер налічує 7 осіб. Збори скоротили кількість членів комітету у порівнянні з минулим роком (11 осіб) через те, що великий комітет важко було зібрати на засідання.

Збори також вирішили прийняти за основу програму діяльності КНМП на 2006 рік, розроблену спільно М.СКОРИК та С.ГУЗЕМ.

Програма, зокрема, включає такі пункти, як підтримка колективних переговорів у ЗМІ, де вони проходять зараз, і початок переговорів там, де немає колективних договорів; створення секції профспілки для телевізійників; організація лобістських кампаній по створенню громадського мовлення та галузевим переговорам; розвиток сайту Бюро фрілансерів, відкриття його англомовної версії; підготовка пропозицій від профспілки по легалізації заробітної плати журналістів, переговори з урядом та роботодавцями; організація підвищення кваліфікації журналістів по фаховим напрямкам.