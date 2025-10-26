За словами військового, Іран отримував військову допомогу, але не від Росії.

Іран ніколи не покладався на Росію у питаннях військової сили. Про це заявив колишній головнокомандувач Революційної гвардії Ірану Мохаммад-Алі Джафарі, передає Iran Intl.

За його словами, навпаки, це Москва зараз залежить від іранських ракет та дронів.

"Іран отримував допомогу від Лівії та Північної Кореї в галузі ракетних технологій, але не від росіян", - зазначив він.

Джафарі наголосив, що у перші постреволюційні роки Ірану було дозволено проводити реверсивну розробку певних систем та обмінюватися обмеженою технічною інформацією з Триполі та Пхеньяном.

"Росіяни не надали реальної допомоги. Навпаки, зараз саме вони потребують наших ракет і дронів", - сказав колишній головнокомандувач Революційної гвардії Ірану.

Співпраця між Іраном та Росією - що відомо

У виданні нагадали, що іранські дрони відіграли ключову роль у військових діях РФ проти України, попри те, що Тегеран заперечує надання Москві такого озброєння.

"Однак Москва надала мало, якщо взагалі надала, підтримки під час короткої літньої війни Ірану з Ізраїлем. Дві країни підписали довгострокову угоду про безпеку, але стриманість Росії підкреслює обмеженість її підтримки", - зауважили у публікації.

Водночас Джафарі каже, що залежність Москви від іранських систем підкреслює, як змінився баланс сил.

Також він відкинув твердження про те, що технології РФ перевершують технології Тегерана, запевняючи, що прогрес Ірану у сфері систем точного наведення та навігації випереджає прогрес Росії.

"Малоймовірно, що росіяни володіють такою ж точністю, як наші ракети. З точки зору точності та технологій ми відрізняємося від них", - запевнив Джафарі.

Своєю чергою відомо, що Росія майже кожну ніч тероризує Україну іранськими "Шахедами". Як писали в The Wall Street Journal, через використання таких дронів кожна країна хоче їх скопіювати. Зокрема зараз не тільки США, а і їхні союзники поспішають розробити копії цієї недорогої зброї далекої дальності.

За словами журналістів, для деяких військових експертів використання Росією безпілотників Shahed в Україні свідчить про те, що Заходу потрібно більше альтернатив ракетам, вартість яких становить понад 1 мільйон доларів кожна і на виготовлення яких потрібно більше року.

