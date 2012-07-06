У міліції кажуть, що розганяючи захисників мови у Черкасах, обійшлися без Беркуту

Про це повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю Управління МВС у Черкаській області.

Як ідеться у повідомленні, 5 липня Черкаський окружний адміністративний суд виніс постанову про заборону проведення на Соборній площі Черкас безстрокової акції опозиційних сил.

Згідно з рішенням суду та відповідно до постанови відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Черкаській області, до забезпечення охорони громадського порядку під час проведення виконавчих дій були залучені працівники міліції – співробітники Соснівського райвідділу міліції та працівники патрульно-постової служби.

До охорони громадського порядку під час виконання службових обов’язків державними виконавцями працівники підрозділу "Беркут" не залучались.

Окремі учасники акції протесту перешкоджали роботі держвиконавців та працівникам комунальних служб, не виконували вимоги представників правоохоронних органів. За вчинення протиправних дій затримано трьох учасників акції протесту, серед них – двоє депутатів Черкаської міськради.

Затримані доставлені до Соснівського райвідділу міліції для складання адміністративних протоколів. Вирішується питання про притягнення їх до адміністративної відповідальності згідно ст. 173 (дрібне хуліганство) та 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції) КУпАП.