УДАР: такий КС час змінювати, як і всю владу

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві партії «УДАР».

«Конституційний суд вже два роки як перетворився з установи, завдання якої – розглядати закони на їх відповідність до Конституції, на вірного цербера Адміністрації Президента, який бачить своєю головною метою забезпечення безхмарного життя гаранта і його вірних слуг. А суддівський корпус сьогодні, на жаль, є обслуговуючим персоналом, а не незалежним інститутом влади», – підкреслили в «УДАРі».

В партії наголошують: попри те, що рішення Конституційного суду нікого не здивувало, КС, який з кожним новим своїм вердиктом все більше й більше дискредитує себе, має бути змінений. «Так само має бути змінена і влада, яка призначила цих суддів «просиджувати» мантії і відпрацьовувати своє місце особистою відданістю, а не виконанням своїх безпосередніх обов’язків», – вважають в партії «УДАР».

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Як повідомляв УНІАН, 11 липня Конституційний Суд оприлюднив рішення щодо ухваленого Верховною Радою 20 червня законопроекту про внесення змін до Основного Закону, який передбачав скасування недоторканності депутатів, Президента та суддів. Цей законопроект був внесений опозицією.

КС погодився, що парламент може вносити зміни до Конституції в частині виключення норм з неї щодо недоторканності народних депутатів України.

Водночас суд не погодився з виключенням норм щодо недоторканності Президента України та суддів.