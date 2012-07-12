Посол України в Німеччині: ЄС не знає, що робити з Україною

Про це заявив посол України в Нiмеччинi, очільник української делегації на переговорах з ЄС щодо пiдписання Угоди про асоцiацiю Павло Клiмкiн.

«ЄС не знає, що робити з Україною. Вiн не знав, що робити з Україною кiлька рокiв тому, вiн не знає, що робити з нею сьогоднi, i ще певний перiод вiн не знатиме», – цитує посла Радіо Свобода.

Посол вважає, що угода про асоціацію може стати тим чинником, який дозволить і Україні, і Європі усвідомити роль одна одної. «Ми уже кажемо не про проект, а про текст Угоди про асоціацію. Це дійсно неординарний текст і неординарна угода і для Євросоюзу, і для України. У мене є враження, що ні в Україні, ні в ЄС досі немає чіткого усвідомлення, наскільки важливим інструментом у подальшому ця угода може стати у процесі її реалізації», – додав Клімкін.