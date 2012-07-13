Опозиція заявляє, що у Добкіна розгорнули війну проти лікаря Тимошенко

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби Об'єднаної опозиції "За батьківщину!" у зв'язку з інформацією ЗМІ про те, що з комп’ютерів Харківської облдержадміністрації розсилаються листи із результатами обстеження Ю.Тимошенко.

"Так званий медичний напрям з чорного піару проти Ю.Тимошенко та німецького лікаря очолив головний лікар Харківської міської клінічної лікарні невідкладної та швидкої медичної допомоги Богдан Федак, який був помічником нинішнього заступника голови Харківської облдержадміністрації Ігоря Шурми та наприкінці 90-х років був засуджений у львівський справі з продажу дітей", - йдеться у заяві.

На думку Об'єднаної опозиції, такі дії влади зайвий раз доводять політичний характер переслідування лідера української опозиції.

"Факт розсилки повідомлень з діагнозом сам по собі є грубим порушенням медичної етики та прав пацієнта на анонімність. Водночас ні про яку етику і мораль харківські чиновники та підконтрольні їм лікарі, схоже, й не чули взагалі. Особливо, якщо врахувати появу наскрізь фальшивих заяв про те, що в душовій кімнаті Ю.Тимошенко були нібито знайдені не вжиті ліки. Примітно, що цей діагноз вигадувався у високих кабінетах Харківської державної адміністрації, яка підпорядкована безпосередньо Януковичу", - зазначили у прес-службі.

В об’єднаній опозиції повідомили, що не здивуються, якщо "завтра автори цих провокацій нашкрябають іншу історію, зокрема про те, що у душовій кабіні або під ліжком Ю.Тимошенко зовсім "випадково" знайдуть зброю, з якої убили Щербаня, з відбитками її пальців".

"В принципі, чекати іншого від організованої групи осіб, яких очолює "лікар" Федак, який отримав строк за продаж 130 дітей із медичних установ за кордон, і не доводиться", - резюмували в прес-службі Об’єднаної опозиції.