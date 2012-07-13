У Кремлі відповіли Балозі, що Путін і Янукович, мовляв, усім задоволені

У Кремлі зазначають, що президент Росії Володимир Путін і президент України Віктор Янукович на відміну від глави МНС України Віктора Балоги задоволені як атмосферою, так і результатами саміту, який відбувся напередодні в Ялті. А дискусія - це норма для будь-яких переговорів, стверджує прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Як повідомлялося, Віктор Балога на своїй сторінці в Facebookпіддав критиціросійсько-українські переговори, назвавши свої враження від них "похмурими", а пропозиції Москви "знежиреними".

У Кремлі відповідають: "Вважаємо, що думка, висловлена паном міністром в одній із соціальних мереж, є його виключно особистою точкою зору", - заявив РІА "Новости" Пєсков.

"У плані оцінки атмосфери контактів на вищому рівні, що відбулися напередодні в Ялті, і результатів візиту президента Путіна в Україну ми виходимо з високої і позитивної оцінки, яка була дана як в ході самих переговорів, так і на прес-конференції президентом України Віктором Януковичем", - сказав він.

Щодо ж вагомого запізнення Путіна на зустріч, заступник голови адміністрації президента РФ повідомив, що "про зрушення за часом українські партнери були завчасно проінформовані".