У Кремлі відповіли Балозі, що Путін і Янукович, мовляв, усім задоволені

21:34, 13 липня 2012
Політика
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У Кремлі зазначають, що президент Путін і Янукович на відміну від глави МНС України задоволені.

Олександр Залдостанов и Володимир Путін

У Кремлі зазначають, що президент Росії Володимир Путін і президент України Віктор Янукович на відміну від глави МНС України Віктора Балоги задоволені як атмосферою, так і результатами саміту, який відбувся напередодні в Ялті. А дискусія - це норма для будь-яких переговорів, стверджує прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Як повідомлялося, Віктор Балога на своїй сторінці в Facebookпіддав критиціросійсько-українські переговори, назвавши свої враження від них "похмурими", а пропозиції Москви "знежиреними".

У Кремлі відповідають: "Вважаємо, що думка, висловлена паном міністром в одній із соціальних мереж, є його виключно особистою точкою зору", - заявив РІА "Новости" Пєсков.

"У плані оцінки атмосфери контактів на вищому рівні, що відбулися напередодні в Ялті, і результатів візиту президента Путіна в Україну ми виходимо з високої і позитивної оцінки, яка була дана як в ході самих переговорів, так і на прес-конференції президентом України Віктором Януковичем", - сказав він.

Щодо ж вагомого запізнення Путіна на зустріч, заступник голови адміністрації президента РФ повідомив, що "про зрушення за часом українські партнери були завчасно проінформовані".

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