Міліція перевірить, хто кинув у машину Власенка пляшку зеленки

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

У міліції зазначили, що до органів внутрішніх справ, а також до працівників міліції, які здійснюють охорону громадського порядку на території ЦКЛ «Укрзалізниці», від учасників та свідків цієї події не надходило жодних офіційних заяв про будь-які протиправні дії стосовно них.

У той же час у ВЗГ зазначили, що керівництво Харківського міського управління взяло до уваги вказану подію. Даний факт зареєстрований у журналі обліку інформації Дзержинського райвідділу міліції Харкова.

Як повідомляв УНІАН, вчора в Харкові поблизу ЦКЛ «Укрзалізниці», де проходить лікування Ю.Тимошенко, в бік автомобіля її захисника невідомий кинув півлітрову пляшку з-під соку, наповнену зеленою рідиною, схожу на зеленку.

Пляшка не долетіла до автомобіля та С.Власенка, який стояв неподалік. Бризки від розлитої зеленки потрапили тільки на одного з журналістів, який у цей час перебував неподалік.