Азаров похвалився, як він ефективно працює у Facebook

Про це повідомив сам прем'єр, пише газета «Урядовий кур'єр».

«Приблизно рік ми працюємо з вами в такому режимі. За цей час надійшло понад 10 тисяч звернень», - зазначив глава уряду.

При цьому він підкреслив, що 65% звернень розглянуто позитивно і по них уже є рішення. «Є зворотний зв'язок... 32% звернень знаходяться у стадії виконання, і лише 3% звернень не виконані, і причина, зазвичай, пов'язана з великими обсягами і відсутністю необхідного фінансування в державному бюджеті. Але всі ці питання знаходяться на контролі і вирішуватимуться з часом», - заявив прем'єр-міністр.

За його словами, серед звернень приблизно 55% — це прохання про допомогу, майже 10% - різні пропозиції, як поліпшити роботу державних і місцевих органів влади, приблизно 5% - різні інформаційні новини і майже 20% - звернення з пропозицією роботи в держструктурах.

М.Азаров додав, що його служба веде постійну роботу з керівництвом міністерств і відомств, щоб до мінімуму скоротити формальні відписки.