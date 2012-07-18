Табачник відгукнувся на претензії Азарова до туалетів

Міністр освіти і науки, молоді і спорту Дмитро Табачник сподівається, що, максимум, до середини жовтня в усіх українських школах проблема з використанням вуличних туалетів буде вирішена, і в учбових закладах будуть облаштовані туалети усередині приміщень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в коментарі журналістам.

«Якщо до 1 вересня ні, то до 1 жовтня, до середини жовтня це абсолютно реалістично. Це не такі вже великі витрати», - сказав Д.Табачник.

При цьому міністр підкреслив, що розв’язання цього питання знаходиться у компетенції місцевих органів влади.

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр України Микола Азаров нагадав чиновникам про необхідність облаштування приміщень сільських шкіл стаціонарними туалетами.

«Якщо говорити в цілому по Україні, то у нас 70% сільських населених пунктів не мають каналізації. Ми ставимо завдання, щоб сільські школи мали теплі туалети, щоб діти наші не бігали на двір у мінус 36 градусів, і не застуджувались… Я не соромлюсь запитувати, коли приїжджаю (у регіони) і не просто запитувати буду. Ось 1 вересня настане, будемо вживати заходів до тих, хто не виконав наші розпорядження», - наголосив М.Азаров.