Азаров не соромиться питати чиновників про туалети
11:40, 17 липня 2012Політика
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Прем'єр-міністр України Микола Азаров нагадує місцевим чиновникам про необхідність облаштування приміщень сільських шкіл стаціонарними туалетами.
Азаров поставив чиновникам завдання
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після відвідання Деснянської водопровідної станції.
Глава уряду наголосив, що ситуація з якістю води у Києві є задовільною, але у багатьох регіонах України якість води значно гірша.
«Якщо говорити в цілому по Україні, то у нас 70% сільських населених пунктів не мають каналізації. Ми ставимо завдання, щоб сільські школи мали теплі туалети, щоб діти наші не бігали на двір у мінус 36 градусів, і не застуджувались… Я не соромлюсь запитувати, коли приїжджаю (у регіони) і не просто запитувати буду. Ось 1 вересня настане, будемо вживати заходів до тих, хто не виконав наші розпорядження», - наголосив М.Азаров.
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