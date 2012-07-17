Азаров не соромиться питати чиновників про туалети

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після відвідання Деснянської водопровідної станції.

Глава уряду наголосив, що ситуація з якістю води у Києві є задовільною, але у багатьох регіонах України якість води значно гірша.

«Якщо говорити в цілому по Україні, то у нас 70% сільських населених пунктів не мають каналізації. Ми ставимо завдання, щоб сільські школи мали теплі туалети, щоб діти наші не бігали на двір у мінус 36 градусів, і не застуджувались… Я не соромлюсь запитувати, коли приїжджаю (у регіони) і не просто запитувати буду. Ось 1 вересня настане, будемо вживати заходів до тих, хто не виконав наші розпорядження», - наголосив М.Азаров.