Прокуратура назбирала відеодоказів агресії з боку мітингуючих (відео)

Одне з відео свідчить про використання протестувальниками сльозогінного газу, пише Українська правда.

Друге відео (оперативна зйомка) зроблене під Верховною Радою, третє (також оперативне) зроблене під Українським, де зафільмовани події з наїздом бютівця Кожем'якіна на співробітника ДАІ.

Четверте відео телеканалу 1+1, на якому видно як молодик у футболці Свободи використовує балончик із газом.

"Надані відеоматеріали слідчими уже частково переглянуті, встановлюється об’єктивність подій, допитуються свідки та учасники подій, визначається ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, нанесених правоохоронцям під час виконання ними службових обов’язків по охороні громадського порядку", - зазначає київська прокуратура.

"Слідство у справі триває", - додали в прокуратурі.

У прес-службі додали, що у слідчих прокуратури міста Києва є оперативне відео подій, надане органами внутрішніх справ.

"Але для об’єктивного проведення розслідування кримінальної справи слідчі звернулися до представників засобів масової інформації з проханням надати фото- й відеозаписи зазначених подій, які можуть стати документальними доказами у справі", - сказано в повідомленні.