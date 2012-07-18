ДПтС: Тимошенко погрожує вибити вікно палати

Про це повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби України, посилаючись на заяву Ю.Тимошенко, яку вона сьогодні написала на ім’я начальника Качанівської колонії.

«Прес-служба ДПтС України вважає за потрібне поінформувати громадськість про цей інцидент з метою уникнення у майбутньому будь-яких провокацій з цього приводу з боку народних депутатів та адвокатів Ю.Тимошенко», - йдеться в повідомленні.

За даними ДПтС, такі дії Ю.Тимошенко пов’язані із відмовою надати їй можливість скористатися мобільним телефоном.

«Сьогодні ув’язнена звернулась до керівництва колонії з вимогою надати їй право на телефонну розмову. Співробітники пенітенціарної служби роз’яснили Ю.Тимошенко, що відповідно до чинного законодавства, вона має таке право і зможе ним скористатися у спеціальному приміщенні виправного закладу зі стаціонарного таксофону, як це передбачено нормативними документами та інструкціями пенітенціарної системи України», - зазначається в повідомленні.

Крім того, за даними прес-служби, «Ю.Тимошенко роз’яснили, що працівники пенітенціарної служби не мають права надавати свої мобільні телефони ув’язненим для здійснення ними приватних розмов».

«Однак Ю.Тимошенко у письмовій формі повідомила керівництво колонії про наміри вибити вікно у своїй лікарняній палаті, аби, за її словами, «спілкуватися з тим, з ким вважаю за потрібне через телефони своїх прихильників під вікнами моєї лікарняної палати», - процитувати заяву Ю.Тимошенко в ДПтС.

«Наразі співробітники пенітенціарної служби продовжують спілкування з Ю.Тимошенко», - додали в прес-службі.