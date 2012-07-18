МЗС: Резолюція США щодо України не матиме зобов'язуючого характеру

21:25, 18 липня 2012
Політика
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Резолюція Конгресу США, в якій пропонується ввести санкції проти українських чиновників, причетних до порушення прав людини, не матиме зобов’язуючого характеру.

Волошин каже, що це ще не санкції

Про це заявив директор Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Олег Волошин в ефірі телеканалу ТВі, коментуючи проект резолюції Конгресу США щодо санкцій проти українських чиновників, повідомляє“Українська правда”.

"Резолюція - це сигнал. Резолюція не має, на відміну від, наприклад, списків Магнітського, зобов’язуючого характеру. Резолюція - це просто позиція, це заклик. Тому говорити на сьогоднішній день про реальні санкції, м’яко кажучи, зарано", - зазначив він.

О.Волошин вважає, що "по суті цей проект резолюції набагато м’якіший ніж той, який раніше, наприклад, вніс сенатор Інхоф. Який ми вважаємо чистою піар-акцією, тому що заклик закрити посольство США в Києві - це те, що, м’яко кажучи, демократії точно не допомагає".

За його словами, "ця резолюція достатньо виважена, збалансована. І дуже добре, що санкції, наприклад, будуть загрожувати тим, хто фальшуватиме вибори. Ми, як влада, зацікавлені в тому, щоб ці вибори були визнані, щоб вони були легітимними".

При цьому О.Волошин заявив, що з оцінками справ, порушених проти екс-прем'єра Юлії Тимошенко, "ми, звичайно, не згодні". "Ми не бачимо в цьому всьому політики. Ми не бачимо в судовому рішенні наступу на демократію", - додав речник МЗС.

О.Волошин також заявив, що "чому вибори важливі, бо це буде тест: якщо вибори відбуваються нормально, громадяни мають можливість прийти на виборчі дільниці, проголосувати за ті партії, які їм подобаються, і рахують так, як голосують, то тоді в цій країні є демократія".

Коментуючи пункт проекту резолюції щодо "відкату в демократичному розвитку" за режиму Віктора Януковича, представник МЗС зазначив, що "це їх оцінка".

"Звичайно, ми не можемо з цим погодитись. Тому що в країнах, в яких відсутня демократична система, не відбуваються конкурентні вибори. А ці вибори, очевидно вже сьогодні, до початку кампанії, є конкурентними. Тому що є багато різних партій", - додав О.Волошин.

 

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