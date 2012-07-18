МЗС: Резолюція США щодо України не матиме зобов'язуючого характеру

Про це заявив директор Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Олег Волошин в ефірі телеканалу ТВі, коментуючи проект резолюції Конгресу США щодо санкцій проти українських чиновників, повідомляє“Українська правда”.

"Резолюція - це сигнал. Резолюція не має, на відміну від, наприклад, списків Магнітського, зобов’язуючого характеру. Резолюція - це просто позиція, це заклик. Тому говорити на сьогоднішній день про реальні санкції, м’яко кажучи, зарано", - зазначив він.

О.Волошин вважає, що "по суті цей проект резолюції набагато м’якіший ніж той, який раніше, наприклад, вніс сенатор Інхоф. Який ми вважаємо чистою піар-акцією, тому що заклик закрити посольство США в Києві - це те, що, м’яко кажучи, демократії точно не допомагає".

За його словами, "ця резолюція достатньо виважена, збалансована. І дуже добре, що санкції, наприклад, будуть загрожувати тим, хто фальшуватиме вибори. Ми, як влада, зацікавлені в тому, щоб ці вибори були визнані, щоб вони були легітимними".

При цьому О.Волошин заявив, що з оцінками справ, порушених проти екс-прем'єра Юлії Тимошенко, "ми, звичайно, не згодні". "Ми не бачимо в цьому всьому політики. Ми не бачимо в судовому рішенні наступу на демократію", - додав речник МЗС.

О.Волошин також заявив, що "чому вибори важливі, бо це буде тест: якщо вибори відбуваються нормально, громадяни мають можливість прийти на виборчі дільниці, проголосувати за ті партії, які їм подобаються, і рахують так, як голосують, то тоді в цій країні є демократія".

Коментуючи пункт проекту резолюції щодо "відкату в демократичному розвитку" за режиму Віктора Януковича, представник МЗС зазначив, що "це їх оцінка".

"Звичайно, ми не можемо з цим погодитись. Тому що в країнах, в яких відсутня демократична система, не відбуваються конкурентні вибори. А ці вибори, очевидно вже сьогодні, до початку кампанії, є конкурентними. Тому що є багато різних партій", - додав О.Волошин.