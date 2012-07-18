Профспілка і НСЖУ вимагають від Януковича зупинити знищення ЗМІ

Про це йдеться у спільній заяві медійних організацій, повідомили УНІАН у НМПУ.

Обидві медійні організації, що є членами Міжнародної федерації журналістів, кваліфікують тиск на інтернет-видання LB.ua і телеканал ТВі як намір знищити незалежні ЗМІ в Україні.

НМПУ та НСЖУ вважають, що В.Янукович як голова держави має стати на захист LB.ua і ТВі. Інакше він особисто буде нести всю відповідальність за знищення незалежних ЗМІ в Україні, підкреслюється в заяві.

Як повідомлялося, 18 липня прокуратура Києва повідомила про порушення кримінальної справи за результатами перевірки за заявою народного депутата Володимира Ландіка про порушення таємниці листування державного діяча. Йдеться про публікацію sms-листування депутата на ресурсі LB.ua у листопаді 2011 року. У статті розміщено фото, на яких В.Ландік у сесійному залі парламенту веде СМС-листування щодо долі свого сина, який тоді перебував під судом за звинуваченням у побитті дівчини.

5 липня В.Ландік звернувся до прокурора Печерського району Києва з проханням припинити кримінальне переслідування журналістів LB.ua.

Але прокуратура все одно порушила кримінальну справу.

12 липня стало відомо про порушення кримінальної справи проти керівника телеканалу ТВі Миколи Княжицького. Податкові міліціонери звинувачують його у несплаті 3 млн грн до бюджету. М.Княжицький каже, що суди по цій справі він вже виграв, і що він всі податки сплатив. Податкова міліція почала перевірку документації телеканалу, хоча голова Державної податкової служби Олександр Клименко ще у квітні підписав наказ про мораторій на перевірки ЗМІ перед виборами.