Lb.ua припинив роботу

При спробі зайти на сайт користувачі бачать лише картинку із зображенням глави АП Сергія Льовочкіна, першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна, першого віце-прем'єра Валерія Хорошковського і радника Президента Андрія Портнова.

Нижче на сторінці посилання на постанову прокуратури про відкриття кримінальної справи щодо журналістів видання.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від Партії регіонів Володимир Ландік вимагав порушити кримінальну справу відносно журналістів LB.ua, зокрема шеф-редактора видання Соні Кошкіної.

Сама ж шеф-редактор Lb.ua Соня Кошкіна заявила, що звернення в прокуратуру народного депутата від ПР Володимира Ландика щодо журналістів lb.ua, тільки привід для розправи з незалежним виданням.

Пізніше повідомлялось, що видання і нардеп не мають взаємних претензій.

Проте вже 18 липня стало відомо, що прокуратура Печерського району Києва порушила кримінальну справу за фактом порушення таємниці листування народного депутата Володимира Ландіка. Вказавши при цьому, що сам нардеп звернувся з додатковою заявою уже після начебто замирення з Lb.ua.