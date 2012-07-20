Азаров про імовірну кривдницю Власенка: Ніхто її не посміє зачепити

Це Азаров написав, відповідаючи на питання голови Харківської обласної організації "Молоді регіони" про те, як "відновити справедливість і честь дівчини", у своєму Facebook.

"Перше - виступи багатьох представників опозиції, як правило, не відповідають дійсності. І тому треба їх так сприймати.

Друге - я хочу передати Маші Столяровій, що їй не треба боятися, і ніхто її не посміє зачепити."- написав прем`єр-міністр України.

У той же час він додав, що не може підтримати такого виду поводження з людьми. "Зрозуміло, я не можу підтримати дії тієї людини, якай облила зеленкою цього пана. Такі дії неприпустимі. Ви можете ставитися до нього по-різному, але він є захисником, і наш з вами обов`язок - сприяти йому в здійсненні такої важливої ​​його функції як захист інтересів людини в суді", - підсумував Азаров.

Нагадаємо, Власенко заявив, що дівчиною, яка облила його зеленкою, може бути представник організації «Молоді регіони» Марія Столярова.