Донька Тимошенко просить світ тиснути на Януковича
12:51, 21 липня 2012Політика
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Донька екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко Євгенія просить світове співтовариство продовжувати тиск на Президента Віктора Януковича з метою звільнення її матері та всіх інших українських політв’язнів.
|Євгенія Тимошенко звернулася до світового співтовариства
Про це Є.Тимошенко заявила в інтерв’ю "Голосу Америки".
"Ми просимо демократичний світ не залишати нас напризволяще, продовжувати тиск, використовувати всі можливі інструменти, щоб зупинити встановлення диктаторського режиму. Для нас важливі не якісь домовленості із режимом, а якнайшвидше зупинити диктатуру", - сказала вона.
За словами Є.Тимошенко, "якщо парламентські вибори відбудуться так, як планують вони (чинна українська влада - УНІАН), Україна буде втрачена для демократичного світу".
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