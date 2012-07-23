Міліція не збирається чіпати депутата, який гнав 240 км/год по трасі
В міліції не збираються реагувати на перевищення швидкості депутатом Лук’яновим на трасі.
У міліції не бачать підстав перевіряти інформацію, оприлюднену народним депутатом від Партії регіонів Владиславом Лук’яновим, про те, що він, перевищуючи всі допустимі норми швидкості, за 2 години 40 хвилин доїхав із Києва до Одеси.
Як зазначили УНІАН в Міністерстві внутрішніх справ України, по-перше, підстав для кримінального переслідування у цьому вчинку немає, оскільки перевищення швидкості та порушення правил дорожнього руху тягне за собою адміністративну відповідальність.
По-друге, додали в МВС, є певні сумніви, що викладена навіть з фотографіями інформація від депутата відповідає дійсності, оскільки працівниками ДАІ, як відомо на даний час, не зафіксовано будь-яких порушень.
Крім того, як зазначили в МВС, оскільки В.Лук’янов є народним депутатом, то ним має займатися Генеральна прокуратура.
Як повідомлялося, В.Лук'янов у Facebook написав: «Порадувала дорога до Одеси, 2:40 і на місці». При цьому він також виклав фото зі своїм зображенням за кермом автомобіля Audi A8, на спідометрі якого зафіксована швидкість 241 км/год.
***На даний момент в Україні максимально дозволена швидкість - 130 км/год. Їхати на такій швидкості можна тільки по Бориспільській трасі від Києва до аеропорту «Бориспіль». На Одеській трасі обмеження швидкості становить 110 км/год.