Губернатора втретє обрали партійним лідером
23:50, 24 липня 2012Політика
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Головою Хмельницької обласної організації Партії регіонів втретє обрано Василя Ядуху, який нині працює на посаді голови Хмельницької облдержадміністрації.
Василь Ядуха
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні це рішення одноголосно підтримали 94 делегати 17 звітно-виборчої конференції однойменної облорганізації.
“Позиція голови обласної організації залишатиметься незмінною та непохитною. Ми не будемо знімати з голови пилок, адже налаштовані на конкретну роботу, на допомогу нашим людям і на розвиток нашої Хмельниччини. Переконаний, що в нашій області найкращі представники Партії регіонів”, - заявив В.Ядуха.
Також делегати конференції обрали 37 членів Ради партії і перезатвердили двох заступників голови облорганізації та визначили кількість членів виконкому у складі семи осіб.
На Хмельниччині партійний осередок Партії регіонів В.Ядуха очолює з 2005 року.
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