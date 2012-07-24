Губернатора втретє обрали партійним лідером

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні це рішення одноголосно підтримали 94 делегати 17 звітно-виборчої конференції однойменної облорганізації.

“Позиція голови обласної організації залишатиметься незмінною та непохитною. Ми не будемо знімати з голови пилок, адже налаштовані на конкретну роботу, на допомогу нашим людям і на розвиток нашої Хмельниччини. Переконаний, що в нашій області найкращі представники Партії регіонів”, - заявив В.Ядуха.

Також делегати конференції обрали 37 членів Ради партії і перезатвердили двох заступників голови облорганізації та визначили кількість членів виконкому у складі семи осіб.

На Хмельниччині партійний осередок Партії регіонів В.Ядуха очолює з 2005 року.