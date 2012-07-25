Данилишин каже, що ЗВТ з СНД - крок, який ще доведеться пояснити Європі

Таку думку у своєму Facebook висловив колишній міністр економіки Богдан Данилишин.

"Це, скоріше всього, тактичний чи передвиборний хід для того, щоб показати, що ми за зміцнення зв’язків з країнами пострадянського простору", - вважає міністр уряду Тимошенко.

"Реально, Україна має Договори про вільну торгівлю практично зі всіма країнами-учасницями СНД, які не вирішують питань торговельних конфліктів, вони включають більше 100 різного роду вилучень і обмежень у двосторонніх відносинах. Крім того, з часу підписання Договору керівниками Урядів країн-учасниць СНД Російська Федерація набула членства у Світовій Організації торгівлі, що в свою чергу зобов’язує її дотримуватись умов членства в даній організації, членами якої не є окремі країни СНД", - написав Данилишин.

На думку економіста, це можна розглядати також як черговий крок наближення до Митного Союзу, який в даний час особливо інтенсивно пропагується російською стороною.

Екс-міністр вважає, що ратифікація цього договору вимагатиме від України додаткових пояснень Європейському союзу, щодо її кореляції з європейськими правилами.

"Сам факт можливої ратифікації Верховною Радою України даного договору не буде перепоною для підписання Україною Договору про Зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, але це потребуватиме окремих пояснень українською стороною деяких умов вступу, що можуть вступати в протиріччя з європейськими правилами торгівлі", заявив Богдан Данилишин.