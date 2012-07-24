Янукович подав на ратифікацію парламенту Договір про ЗВТ в рамках СНД

Про це УНІАН повідомила прес-секретар глави держави Дарина Чепак.

Відповідаючи на запитання, чи має бути даний договір ратифікований на позачерговій сесії чи вже на наступній сесії Верховної Ради, яка розпочнеться у вересні, Д.Чепак зазначила, що з цим питанням визначатиметься сам парламент.

Довідка УНІАН. 18 жовтня 2011 року у Санкт-Петербурзі прем'єр-міністри країн СНД підписали договір про створення зони вільної торгівлі. Документ підписали глави урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови і Киргизії. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Разом з тим, було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.

19 березня 2012 року Президент України Віктор Янукович заявив, що договір про ЗВТ в рамках СНД буде ратифікований найближчим часом.

21 березня лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що Верховна Рада поки що не готова до ратифікації цієї угоди.

На сьогодні Україна має зауваження до Договору про зону вільної торгівлі з СНД, які полягають у нерівності умов, що стосуються введення торгових обмежень країнами Митного союзу та іншими членами Співдружності. Нерівні умови визначені доповненням № 6 до документа.

Раніше розглядався варіант синхронної ратифікації угоди про ЗВТ в рамках СНГ всіма країнами-підписантами документа. Про можливість синхронної ратифікації заявляло керівництво України і Росії.