Скандальний губернатор заявляє, що потрібно викорінити «помаранчеве бадилля»

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на 17-й звітно-виборчій конференції облорганізації ПР у вівторок.

Зокрема, В.Ядуха радить партійцям на парламентських виборах використовувати гасло “Вони обіцяли – ми зробили”.

“Саме вони, попередня влада, нарозказували чого завгодно, а не зробили нічого. Нова влада по-справжньому, не на словах, а на ділі, вирішує питання соціального захисту населення. Приміром, вручення почесних нагород “Матір героїня”. У 2007-2008 роках в області 24 багатодітні матері були приставлені до почесної нагороди. За 2010-2011 роки нова влада нагородила 4 тисячі жінок званням “Матір героїня”. А тому гасло “Вони обіцяли – ми зробили” повинно стати основою нашої виборчої кампанії”, - пояснив голова обласної ПР.

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Разом з тим В.Ядуха визнав, що в області залишилися люди, котрі говорять, що пенсії підвищила колишній прем’єр Юлія Тимошенко.

“Ще сьогодні, серед невеликої частини мешканців області ходять розмови, що пенсії підвищила “Вона”, що багато справ зробила “Вона”. Але чому цій брехні ми не протиставляємо свій інтелект, конкретні справи через ЗМІ? Це помаранчеве бадилля потрібно з Хмельницької області викорінити назавжди”, - наголосив В.Ядуха.