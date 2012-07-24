Губернатор всипав прочухана підлеглим: На х..ра здалися такі помічники?

Голова Хмельницької облдержадміністрації Василь Ядуха позбавив своїх підлеглих премій за надання неправдивих показників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Ядуха заявив під час засідання колегії ОДА.

Все почалося з того, що керманичу області його перший заступник Вадим Гаврішко надав неправдиві дані щодо рівня заробітної плати у Старокостянтинівському районі.

“Я вас запитую: “На х..ра здалися такі заступники і помічники? Ти чого работаєш проти людини?” Якщо посадовець відповідає за певну ділянку роботи і йде на колегію облдержадміністрації, він повинен достеменно володіти інформацією. Гості у владі не потрібні”, - заявив В.Ядуха.

Крім того, він наклав грошові стягнення із заробітних плат своїх заступників з питань АПК Володимира Галищука та промислового сектору Миколи Катеренчука за допущення спаду у тваринництві та промисловості за підсумками I півріччя цього року.

Також позбавлено премій до кінця року 4 голів райдержадміністрацій.

Окремо призупинено присвоєння чергових рангів держслужбовця п’ятьом головам райдержадміністрацій терміном до одного року.