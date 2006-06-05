Регіони погрожують зірвати засідання 7 червня

Представники Партії регіонів погрожують зірвати засідання Верховної Ради 7 червня, якщо представники «Нашої України», Блоку Юлії Тимошенко та Соціалістичної партії України знову проситимуть перерву у засіданні парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив член політради Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Якщо 7 червня вони (депутати «Наша Україна» СПУ, БЮТ – УНІАН) будуть, не дай Боже, знову просити перерву, ми закриємо двері, хай тут (в парламенті - УНІАН) і домовляються», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

Також він нагадав, що раніше Партія регіонів направила всім переможцям парламентських виборів свій проект коаліційної угоди. За словами Є.КУШНАРЬОВА, на даний момент від жодної політичної сили вони не отримали негативної відповіді. Він сказав, що зараз фракції вивчають пропозиції Партії регіонів. Він також підтвердив, що Партія регіонів веде переговори з усіма переможцями виборів.

За словами Є.КУШНАРЬОВА, сьогодні ніхто не може сказати, якою буде парламентська коаліція. На його думку, якщо ж все ж таки буде сформована неопомаранчева коаліція, то проіснує вона недовго. Він впевнений, що рано чи пізно буде сформована коаліція за участю Партії регіонів, оскільки, на його думку, жодна інша коаліція не зможе вивести Україну з кризи.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді України на прохання фракцій «Наша Україна», БЮТ і СПУ оголошено перерву до 7 червня для проведення консультацій щодо створення коаліції. 25 травня лідери цих політичних сил домовились підготувати коаліційну угоду до 7 червня.