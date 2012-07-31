ЗМІ: У «Батьківщині» зріє переворот через списки
09:38, 31 липня 2012Політика
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За словами джерела, в партії "Батьківщина" назріває невдоволення сформованими списками на парламентські вибори.
Джерело: У Батьківщині багато невдоволених списком
Про це пише "Комерсант-Україна" з посиланням на своє джерело в партії.
Як повідомляє видання, нардеп Сергій Міщенко, який вийшов з фракції як тільки дізнався, що у виборчому списку "Батьківщини" він посіяний під 142-м номером, що не гарантує йому потрапляння у Верховну раду VII скликання, виявився не єдиним незадоволеним списком.
"У партії зріє бунт, - повідомило джерело в" Батьківщині ". - Є інформація про підготовку відкритого з'їзду, на якому буде прийнято звернення до Юлії Тимошенко. Крім того, є ті, хто готовий вийти до преси з інформацією про переворот в партії".
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