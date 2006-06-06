Черновецький хоче, щоб журналісти були наполегливими

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ привітав журналістів з професійним святом, який відзначається сьогодні.

У привітанні, текст якого передано УНІАН, зазначається, що столична влада і вся київська громада високо цінують нелегку, відповідальну і таку важливу для суспільства та держави працю журналістів.

“Ви не лише інформуєте про події, які відбуваються в місті, країні і світі, Ви формуєте світогляд людини і впливаєте на розвиток суспільних процесів, і таким чином не лише відображаєте, а й творите сучасну історію”, - йдеться у привітанні.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ висловив подяку представникам засобів масової інформації, які правдиво розповідають про київські будні і свята, “які своїми матеріалами допомагають владі приймати вірні, виважені рішення, вести відкритий рівноправний діалог з мешканцями Києва”.

З нагоди свята мер столиці побажав всім журналістам великих успіхів на ниві розвитку інформаційного простору і насичення суспільства ідеалами добра, справедливості і довіри. “Будьте наполегливими на шляху творчого зростання, на сторожі демократії, високої духовності та моралі! Хай Ваша праця несе радість і надію людям, хай сприяє нашій єдності!”, - зазначається у привітанні Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.