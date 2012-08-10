ЦВК зареєструвала 85 кандидатів у мажоритарних округах

Центральна виборча комісія зареєструвала 85 самовисуванців кандидатами в депутати у мажоритарних округах.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засідання Центрвиборчкому. Серед зареєстрованих - член депутатської групи «Реформи заради майбутнього» Володимир Каплієнко (округ 64 Житомирська обл..), міський голова Мукачевого Золтан Ленд’єл (69 округ, Закарпатська обл.) та народний депутат від НУ-НС Володимир Стретович (184 округ, Херосонська обл.).

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