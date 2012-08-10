Адвокат Мельниченка упевнений, що екс-майора скоро звільнять

Про це "Комерсант-Україна" заявив італійський адвокат екс-майора П'єр Франческо Скаркіллі. Він висловив упевненість у швидкому завершенні процесу, підтвердивши, що його підзахисний «не має наміру погоджуватися на екстрадицію в Україну».

За словами Скаркіллі, Миколі Мельниченку в понеділок було надано право виступити в суді.

«Мельниченко широко і всебічно поінформував суддю про реальні причини, що лежать в основі вказівки про його арешт. На основі досвіду аналогічних ситуацій ми переконані в тому, що ці аргументи підтверджують статус Миколи Мельниченка як переслідуваного з особистих і політичних причин, відповідно до ст. 698 кримінального кодексу Італії», - сказав П'єр Франческо Скаркіллі.

Рішення по суті у справі про екстрадицію може бути прийнято лише на спеціальному слуханні, дату якого Неаполь визначить після того, як італійська юстиція отримає від Генпрокуратури України повний пакет документів про правопорушення, в якиз звинувачують Миколу Мельниченка. Тим часом в ГПУ зазначають, що процесуально поки не можуть проінформувати Італію про деталі звинувачень, пред'явлених Миколі Мельниченку.

«Справа в тому, що Мельниченко поки що затриманий, а не заарештований. І тільки в разі якщо суд в Італії ухвалить рішення про екстрадиційний арешт Мельниченка, Україні буде надано 40 днів на передачу документів. Після цього СБУ, у виробництві якої перебуває справа, формує пакет документів і через Генпрокуратуру передає їх в Італію», - пояснив керівник прес-служби ГПУ Юрій Бойченко.

Нагадаємо, Микола Мельниченко був затриманий 3 серпня в аеропорту Неаполя в рамках міжнародного ордера на арешт, виданого в жовтні минулого року Шевченківським судом Києва. В Україні екс-майора підозрюють в перевищенні посадових повноважень, розголошенні державної таємниці та «створенні штучних доказів звинувачення».