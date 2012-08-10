Постраждалим від пожежі на Херсонщині пообіцяли компенсацію

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, М.Азаров сказав: «Я доручив голові Херсонської ОДА надати уряду дані про постраждалих від пожежі. Поміч людям безумовно буде надана, компенсації будуть виділені».

При цьому голова уряду підкреслив, що поки що жоден населений пункт від пожежі не постраждав, згоріли лише дві ферми.

М.Азаров наголосив: «Я сказав голові обладміністрації Херсонщини, що нам простіше всі населені пункти, які перебувають у зоні небезпеки, заново відбудувати, ніж втратити хоча б одне життя. Тому якщо є хоча б найменша небезпека – евакуюємо людей. Усі витрати ми компенсуємо. Людину не повернеш. Будинки, машини – все це справа наживна».