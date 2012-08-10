Президент ЄНП засудив рішення ЦВК не реєструвати Тимошенко й Луценка

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ЄНП, текст якого передано агентству УНІАН.

У повідомленні зазначається, що відповідно до частини 3 статті 76 Конституції України, засудження може бути підставою для відмови особі бути обраною до парламенту, однак не може бути підставою для нереєстрації кандидатом у депутати.

«Ще раз режим Віктора Януковича підтвердив його добре відомий та довготривалий намір відсторонити опозиційних лідерів. Після політично вмотивованих судових процесів, які були поставлені режимом, Центральна виборча комісія зараз відмовляє Ю.Тимошенко та Ю.Луценку в реєстрації кандидатами від партії «Батьківщина» на наступних парламентських виборах, навіть попри те, що це дозволено Конституцією України», - заявив президент ЄНП.

В.Мартенс підкреслив, що вбачає у цьому черговий відступ від демократії в Україні, який матиме наслідки для відносин України з Європейським Союзом.