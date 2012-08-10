ЦВК не зареєструвало Лазаренка кандидатом у депутати

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови проголосували 14 членів ЦВК із 14 присутніх сьогодні на засіданні.

Всього було зареєстровано за партійними списками 42 особи. Усі прізвища були зачитані, і серед них немає Павла Лазаренка.

Водночас серед тих кандидатів, які зареєстровані, є брат П.Лазаренка Іван Лазаренко.

Крім того, іншою постановою ЦВК зареєструвала чотирьох кандидатів у народні депутати від «Громади», які балотуватимуться в одномандатних округах.

У сьогоднішньому порядку денному ЦВК ще є питання, які стосуються реєстрації кандидатів від «Громади». Ймовірно, йдеться про відмову в реєстрації П.Лазаренка, якого висувала «Громада».