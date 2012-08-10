Польське МЗС вибачилось за корупціонерів у луцькому консульстві

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-секретаря польського МЗС Марчіна Босацького.

"Нам прикро, що кілька працівників поставили під загрозу імідж МЗС та приязну до наших сусідів на Сході політику, оцінену українським, білоруським та російським суспільством. Перепрошуємо за їхні дії", - сказано у заяві.

Прес-секретар зазначив, що міністерство вирішило провести перевірку діяльності консульства у Луцьку після появи на початку серпня повідомлень у засобах масової інформації про корупцію у цій установі.

За даними М.Босацького, рішення про відкликання усіх візових консулів та генконсула з Луцька після виявлення порушень прийняв особисто міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

З метою посилення контролю за своїми працівниками МЗС Польщі вирішив створити спеціальну електронну скриньку antykorupcja@msz.gov.pl, на яку можна надсилати інформацію про зловживання польських дипломатів.

"Підкреслюємо, що дії у Луцьку не вплинуть ні на темпи, ні на кількість віз, котрі видаються громадянам України. МЗС Польщі надалі продовжуватиме реалізувати засади приязної візової політики на Сході в рамках процедур Шенгенської зони, які нас зобов'язують", - наголосив М.Босацький.

Як повідомляв УНІАН, МЗС Польщі сьогодні оголосив про відкликання генерального консула у Луцьку Марека Мартінека та усіх п'яти візових консулів через виявлені під час перевірки порушення при видачі віз, котрі, зокрема, полягали у видачі віз низці заявників поза чергою та створення "віртуальної черги" офіційним посередником консульства.

За неофіційними даними, низка працівників Луцького консульства спільно з місцевим підприємцем упродовж останніх двох років організувала нелегальну видачу шенгенських багаторазових віз, котрі продавала бажаючим за 300-900 євро, в той час як їхня офіційна вартість для українців становить 35 євро.

Минулого тижня польська прокуратура, яка розслідує справу щодо нелегальної видачі віз в Україні з 2011 року, повідомила, що даному етапі не висувала звинувачень жодному польському дипломату.