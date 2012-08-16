Вищий спецсуд розпочав розгляд касації на вирок Тимошенко у газовій справі

Як передає кореспондент УНІАН, на відміну від попередніх разів, у представників держобвинувачення не було клопотань про чергове перенесення розгляду касаційної скарги.

На початку судового засідання присутні в залі народні депутати від опозиції розгорнули та намагалися прикріпити на стінку репродукцію картини епохи Ренесансу, на якій зображено, як із судді за винесення неправосудного рішення живцем здирають шкіру.

Головуючий в судовому процесі суддя Станіслав Міщенко попросив депутатів згорнути картину, наголосивши, що в залі засідання не повинно бути будь-яких інших атрибутів крім тих, які передбачені законом. У зв’язку з цим між ним та депутатами виникла нетривала суперечка, під час якої суддя попередив, що в разі порушення порядку в залі він змушений буде видаляти винних. Після того, як депутати підкорилися вимозі головуючого, він повідомив, що до суду надійшла заява Ю.Тимошенко, в якій вона просить розглянути касацію за її відсутністю.

Також С.Міщенко зазначив, що до суду надійшли заяви адвоката екс-прем’єра Олександра Плахотнюка про долучення до матеріалів справи витягу із висновків судово-медичної експертизи, яка проводилася стосовно Ю.Тимошенко.

Крім того, головуючий повідомив, що до суду надійшли у трьох томах висновки експерта (які саме і якого експерта він не уточнив). Заслухавши думки сторін учасниць процесу, вказані документи було долучено до матеріалів справи.

Наразі суд оголошує зміст касаційної скарги.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових угод з Росією в 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко знаходиться на лікуванні в лікарні "Укрзалізниці" в Харкові.

Розгляд касаційної скарги Ю.Тимошенко на вирок у газовій справі спочатку було призначено на 15 травня, потім перенесено на 26 червня, потім - на 12 липня та на 16 серпня. Ю.Тимошенко неодноразово зверталася до суду з проханням розглядати касацію за її відсутності.