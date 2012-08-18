У виборчому бюлетені по багатомандатному округу буде 22 партії

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна сьогодні на засіданні комісії.

«21 серпня об 11.00 відбудеться засідання ЦВК, на якому буде проведено жеребкування серед політичних партій щодо їхньої черговості у виборчих бюлетенях», - сказала Ж.Усенко-Чорна.

У свою чергу, заступник голови ЦВК Андрій Магера додав, що у виборчому бюлетені по загальнодержавному багатомандатному округу буде 22 політичні партії.

«У виборчому бюлетені буде 22 позиції, якщо не буде проведено з’їзд якої-небудь з цих 22 партій і не буде прийнято рішення про скасування реєстрації своїх кандидатів. Але більше 22 позицій уже точно не буде», - підкреслив він.