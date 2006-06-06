Київський та Луганський губернатори будуть призначені протягом тижня

Голови Луганської та Київської обласних державних адміністрацій будуть призначені протягом 7-10 днів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

«Календарно вони будуть призначені протягом 7-10 днів», - сказав він, відповідаючи на запитання журналістів щодо термінів призначення цих губернаторів.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня Геннадія МОСКАЛЯ було звільнено з посади голови Луганської обласної державної адміністрації у зв`язку з переходом на іншу роботу. 17 травня Президент призначив Г.МОСКАЛЯ Постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим.

24 травня Президент звільнив Євгена ЖОВТЯКА з посади голови Київської обласної державної адміністрації. Перед цим Кабінет Міністрів зробив подання Президенту про необхідність звільнення Є.ЖОВТЯКА з посади, мотивуючи це погіршенням “окремих показників соціально-економічного розвитку області”. Києво-Святошинський райсуд розглядає позов Є.ЖОВТЯКА, який вимагає визнати незаконним указ глави держави про його звільнення.