Герман про українську мову: маємо бути реалістами – люди не вийшли протестувати

Ганна Герман констатує, що на прийняття і підписання «мовного» закону гостро відреагувала лише українська еліта на відміну від більшості українського суспільства, яке дуже холодно відреагувало на це. Про це радник Президента - керівник Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації Президента заявила в інтерв’ю «5-му каналу».

«Я не робила би з цього великої проблеми. Ми бачимо, що суспільство дуже холодно відреагувало на це – еліта відреагувала. Українська еліта дуже гостро прийняла підписання цього закону, але суспільство масово не вийшло і це реалії. Значить для людей інші цінності важливіші, значить об’єднувати Україну ми будемо на інших цінностях. Можливо – це будуть нові робочі місця, можливо – це буде перспектива для дітей, соціальний захист. Можливо ці вартості тепер для людей важливіші, тому що ми з вами маємо бути реалістами – не вийшли люди протестувати», – зазначила Герман.