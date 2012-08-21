У виборчому бюлетені Батьківщина і ПР стоятимуть поруч

Список партій у виборчому бюлетені на виборах-2012 очолять Українська платформа "Собор" (№1), Соціалістична партія України (№2) та Комуністична партія України (№3).

Як передає кореспондент УНІАН, саме такий порядок розміщення партій у виборчому бюлетені визначився сьогодні під час жеребкування серед 22 політичних сил, партійні списки яких зареєстровані Центральною виборчою комісією для участі у парламентських виборах.

Четверте місце у бюлетені вибороло політичне об’єднання "Рідна Вітчизна", п’яте – партія "Руський блок", шосте – партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!".

Далі у виборчому бюлетені йдуть: №7 - ВО "Громада", №8 - Українська національна асамблея, №9 - Ліберальна партія України, № 10 - партія "Нова політика".

За номером 11 у виборчому спису йде ВО "Свобода", №12 - партія "Зелена планета", №13 - Партія пенсіонерів України, №14 - партія "Наша Україна", №15 - політична партія "Зелені", №16 - Партія зелених України, №17 - партія «УДАР Віталія Кличка», №18 - партія "Україна майбутнього", №19 - ВО "Батьківщина", № 20 - Партія регіонів, № 21 - партія "Народно-трудовий союз" та №22 - Радикальна партія Олега Ляшка.

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Як повідомляв УНІАН, в цьому році парламентські вибори проводяться за пропорційно-мажоритарною системою, яка передбачає, що 225 народних депутатів обираються до Верховної ради України за партійними списками та 225 – у одномандатних виборчих округах. Враховуючи це, виборці на виборчих дільницях 28 жовтня отримають по два виборчі бюлетені. В одному з них буде перелік політичних партій, які беруть участь у виборах, а в другому – перелік кандидатів у депутати, які балотуються у конкретному одномандатному окрузі.