Виборчі бюлетені друкуватимуть лише українською

Член Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський заявляє, що виборчі бюлетені виготовлятимуться лише державною мовою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Охендовський заявив сьогодні журналістам після завершення засідання ЦВК, відповідаючи на запитання про можливість виготовлення виборчих бюлетенів російською мовою.

«Це питання не обговорювалося, тому що воно зараз не на часі. Жодних змін у закон про вибори народних депутатів на цей час немає. Бюлетені друкуються державною мовою», – сказав М.Охендовський.

Як повідомляв УНІАН, у коментарі газеті «Сегодня» народний депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко заявив, що він та Сергій Ківалов пропонують внести до закону ряд поправок. Як сказав В.Колесніченко, найістотніша з них - скасувати друкування бюлетенів регіональними мовами під час загальноукраїнських виборів. «Друкуючи бюлетені в різних місцях, ми можемо одержати звинувачення у фальсифікації виборів, а це нам ні до чого», - пояснив депутат.