Регіонали кажуть, що димову шашку у Миколаєві кинули представники «Свободи»

Як йдеться у повідомленні облорганізації Партії регіонів, поширеному в миколаївських ЗМІ, «радикальні партії в черговий раз поставили під загрозу життя і здоров'я мирного населення Миколаєва. Миколаївська обласна організація Партії регіонів засуджує тих представників ВО «Свобода» і об'єднаної опозиції, які кинули димову шашку в натовп людей, що були присутні на мирній демонстрації перед Миколаївською міською радою".

У повідомленні ПР також висловлює подяку правоохоронним органам, "які не допустили ще більш радикальних проявів агресії з боку опозиції і зберегли здоров'я городян". "Упевнені, що незабаром правоохоронні органи розберуться в тому, що сталося, і винні понесуть заслужене покарання», - наголошується в повідомленні.

Водночас, голова Миколаївської міської організації ВО «Свобода» Микола Дерев’янко в інтерв'ю УНІАН заявив, що представники його організації не кидали шашку, хоча їх і затримано.

Він сказав: «Невідома особа кинула шашку в наш бік. Це не наша людина. Бритоголові почали нападати на наших людей, особисто мене двічі ударили по нозі. Вони були явно за спиною у міліції, їх не зупиняли, не намагалися затримати, створювалося враження, що їх спеціально захищали. А наших хлопців забрали! Повне беззаконня!».

Як повідомила кореспонденту УНІАН помічник начальника Центрального РВВС м. Миколаєва зі зв'язків із громадськістю Марія Плакушко, в міліції подію розцінюють як хуліганські дії представників ВО «Свобода».

Вона заявила: «Чотирьом затриманим пред'явлено звинувачення в адміністративному правопорушенні за статтею 173 КУАП. Міліція зібрала відео матеріали, і надала їх до Центрального районного суду м. Миколаєва, в якому розглядається справа. На даний час суддя переніс засідання, затриманих відпустили, вручивши їм повістки для явки до суду на наступне засідання».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 серпня, Миколаївська міська рада на 19-й черговій сесії ухвалила рішення про надання російській мові статусу регіональної.

Перед засіданням біля будівлі міськвиконкому проходили два пікети – на захист української мови і на захист російської мови. Перший пікет був організований міською організацією ВО «Свобода», представниками ВО «Батьківщина» і УНП. Другий пікет організований «Російським блоком» і Партією регіонів. О 9 годині 15 хвилин біля другого пікету з'явилися міцної статури молоді люди і почали висловлювати погрози і лайки на адресу «свободівців». Потім у ряди «свободівців» полетіла димова шашка. У відповідь на обурення з їх боку, міліція відтіснила близько 5 чоловік з опозиції і відвела до будівлі міськвиконкому. Агресивних молодчиків міліція попросила відійти убік, нікого з них не затримавши.