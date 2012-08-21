У Тягнибока кажуть, що миколаївська міліція «перетримує» їх людей

Про це кореспондентові УНІАН повідомив голова Миколаївської міської організації ВО «Свобода» Микола Дерев’янко.

За його словами, представники ВО «Свобода» проводять пікет під будівлею Центрального райвідділу міліції, куди було доставлено затриманих.

М.Дерев’янко стверджує, що бачив затриманих, і у них на обличчях є сліди побоїв. Саме з цієї причини, на його думку, його однодумців не випускають з міліції.

Представники «Свободи» передали начальникові райвідділу заяву про протиправні дії міліціонерів, відповіді на яку поки що не одержали.

Пікетувальники мають намір йти в суд разом зі своїми однопартійцями і захищати їх у суді. М.Дерев’янко повідомив, що є відео-, фотоматеріали, а також свідки незаконного затримання чотирьох представників партії «Свобода».

Голова Миколаївської міської організації ВО «Свобода» висловив припущення про те, що провокатори, які кинули димову шашку, були з боку влади, оскільки з'явилися на площі вони з боку міліцейського кордону і неподалік стояло відро для гасіння можливого загоряння. Як стверджує М.Дерев’янко, серед нападників його однодумці впізнали деяких працівників райвідділів міліції міста Миколаєва.

Помічник начальника Центрального районного відділу міліції м. Миколаєва з питань зв'язків з громадськістю Марія Плакушко повідомила кореспондентові УНІАН, що сьогодні було затримано чотирьох громадян за підозрою в здійсненні адміністративного правопорушення за ст.173 КУпАП (дрібне хуліганство).

За її словами, наразі затриманих допитано і відправлено до Центрального районного суду м. Миколаєва для прийняття суддею рішення про застережний захід.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 серпня, Миколаївська міська рада на 19-ій черговій сесії ухвалила рішення про надання російській мові статусу регіональної.

Перед засіданням біля будівлі міськвиконкому проходили два пікети – на захист української мови і на захист російської мови. Перший пікет був організований міською організацією ВО «Свобода», представниками ВО «Батькивщина» і УНП. Другий пікет організований «Руським блоком» і Партією регіонів. О 9 годині 15 хвилин, біля другого пікету з'явилися міцної статури молодики і почали висловлювати погрози і лайки на адресу «свободівців». Потім в ряди «свободівців» полетіла димова шашка. У відповідь на обурення з їх боку, міліція відтіснила близько 5 осіб з опозиції і відвела в будівлю міськвиконкому. Агресивних молодиків міліція попросила відійти в бік, нікого з них не затримавши.