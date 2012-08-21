ЗМІ: Князевич обіцяє влаштувати міжнародний скандал через зняття Сацюка

Депутат від НУНС Руслан Князевич пообіцяв влаштувати міжнародний скандал, якщо лідер «Молодіжної партії України» Ганна Федорченко не відкличе свій позов про те, щоб відмовити екс-заступника голови СБУ України Володимиру Сацюку в реєстрації на вибори.

Князевич, за словами самої Федорченко, повідомив її про це по телефону, пише Сегодня.

Нагадаємо, ЦВК відмовила Сацюку вчора. Приводом для цього послужило відповідне рішення Апеляційного адмінсуду Києва, причиною якого стало те, що Сацюк ще недавно був громадянином Росії, і його реєстрація стала б порушенням законів України.

«Я знайшла у відкритому доступі, в Інтернеті, документи, що підтверджують, що Володимир Сацюк був громадянин РФ. У суд було направлено заяву не тому, що у мене є якісь претензії до цієї людини. Справа в тому, що ЦВК достатньо скрупульозно перевіряв документи кандидатів від партії, яку я очолюю. Нам, за допомогою виписок з жеків та інших інстанцій, довелося доводити, що вони живуть на території України, є громадянами цієї країни, а тут ось таке упущення (з Сацюком, - прим.) ... », - розповіла Ганна Федорченко.

Нагадаємо, Федорченко поскаржилася в ЦВК на Андрія Магеру, який, будучи куратором Житомирської області, зареєстрував Сацюка. У результаті суд не тільки зняв Сацюка, а й визнав протизаконними дії Магери та Шелудько. Це рішення передано президенту «для вжиття відповідних заходів», але за інформацією джерел в Адміністрації президента, ніяких змін у складі ЦВК не буде.

Завтра екс-заступника голови СБУ збирає прес-конференцію, щоб обговорити з пресою ситуацію.

А сьогодні в розпорядження видання потрапили документи, які підтверджують, що екс-заступник голови СБУ користувався шістьма паспортами України та Росії.

З документів випливає, що 3 березня 2005 Сацюк з українським паспортом приїжджає з Росії в Україну, після чого нашу країну не залишає, але наступного разу - п'ять років потому - знову приїжджає з Росії - вже з паспортом громадянина РФ.

До речі, в останній раз Сацюк користувався російським паспорт 18 квітня 2012 року, залишаючи Бориспіль, а через два дні він повернувся в Україну вже українським громадянином.