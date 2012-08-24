ВАСУ підтвердив протиправність дій Магери і Шелудька (ухвала, постанова)

Вищий адміністративний суд України підтвердив законність постанови та окремої ухвали Київського апеляційного адміністративного суду щодо скасування реєстрації колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка кандидатом у депутати та протиправності дій заступника голови ЦВК Андрія Магери та члена комісії Валерія Шелудька під час підготовки розгляду питання про його реєстрацію на засіданні комісії. Джерело УНІАН надало копію постанови ВАСУ.

Як повідомляв УНІАН, відповідне рішення було оголошене сьогодні головуючим у справі суддею Олегом Кравцовим. "Колегія суддів постановила: у задоволенні скарги ЦВК, А.Магери, В.Шелудька та третьої особи у справі - В.Сацюка - відмовити. Рішення остаточне та оскарженню не підлягає", - сказав О.Кравцов. Джерело УНІАН надало копію постанови ВАСУ.