Литвин каже, що Янукович вимагає програму розвитку мови ще до виборів

09:20, 25 серпня 2012
Політика
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Президент України Віктор Янукович наполягає на ухваленні до парламентських виборів програми розвитку і функціонування української мови.

Литвин розповів про вимоги Президента

Про це голова Верховної Ради України Володимир Литвин повідомив сьогодні журналістам, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи можливе ухвалення цієї програми найближчим часом.

Голова ВР зауважив, що з цього приводу мав тривалу дискусію з главою держави.

«Я мав тривалу зустріч з Президентом України, і перше питання, яке обговорювалося, - саме це питання… Позиція Президента полягає також в тому, що треба прийняти цю програму до виборів і передбачити насичене фінансування», - сказав В.Литвин.

Спікер висловив переконання, що до розробки такої програми не потрібно залучати велику кількість фахівців.

«Для початку потрібні кошти на книговидавництво, розповсюдження українських видань, підтримку колективів», - додав В.Литвин.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня Верховна Рада ухвалила Закон "Про засади державної мовної політики", що викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнято з істотними порушеннями.

Закон дозволяє використовувати російську мову в офіційному діловодстві в регіонах, в яких не менше 10% жителів говорять цією мовою.

8 серпня Президент України В.Янукович підписав цей закон і 10 серпня він набув чинності.

Також 8 серпня Президент підписав доручення «щодо удосконалення законодавчого забезпечення застосування мов в Україні».

Зокрема, В.Янукович доручив прем’єр-міністру Миколі Азарову до 13 серпня 2012 року утворити робочу групу із залученням громадськості, відомих діячів освіти, науки та мистецтв, провідних фахівців з мовних питань для розробки та внесення системних пропозицій з удосконалення законодавства щодо порядку застосування мов в Україні.

До 27 серпня доручено забезпечити невідкладне розроблення із залученням зазначеної робочої групи та затвердження Державної програми всебічного розвитку і функціонування української мови.

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