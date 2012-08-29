Свобода оскаржила рішення ЦВК про формування окружкомів у суді

Всеукраїнське об`єднання «Свобода» звернулося з позовом до Київського апеляційного адміністративного суду, вимагаючи визнати нечинною постанову №604 Центральної виборчої комісії про утворення окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України, згідно з якою до складу жодного окружкому не було включено представників «Свободи».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО «Свобода».

У позові зазначено, що постанову ЦВК №604 від 26 серпня 2012 року було ухвалено всупереч закону «Про вибори народних депутатів України». Зокрема, не було визначено кількість кандидатур, поданих політичними партіями-суб’єктами виборчого процесу, до складу кожної окружної виборчої комісії та, відповідно, не визначено необхідності проводити жеребкування для визначення складу відповідної окружної виборчої комісії.

Крім того, ВО «Свобода» вказує, що жеребкування для визначення черговості партій, що подали кандидатури до складу окружних виборчих комісій, було проведено одночасно до складу всіх окружних виборчих комісій та не було проведено жеребкування для визначення складу кожної окружної виборчої комісії окремо.

«Визначаючи черговість всіх партій, які подали кандидатури до складу окружних виборчих комісій, одночасно до складу всіх окружних виборчих комісій, Центрвиборчком створив ситуацію, що дискримінує політичні партії-суб’єкти виборчого процесу, узалежнюючи їх від місця в черзі, оскільки політична партія, яка перебуває вище в черзі, має значно більше можливостей щодо включення висунутих кандидатур до складу усіх окружних виборчих комісій», - вважають у партії.

Також у позовній заяві сказано, що «політичні партії-суб’єкти виборчого процесу, які, відповідно до правил черговості, не отримали можливості включити власні кандидатури до складу окружної виборчої комісії, позбавлено будь-яких прав на етапі формування окружних виборчих комісій, що також є дискримінацією щодо таких політичних партій».

У зв’язку з цим ВО «Свобода» вважає, що «таким чином, постанову №604 від 26 серпня 2012 року було ухвалено з порушенням принципу рівності перед законом, оскільки Всеукраїнському об`єднанню «Свобода» не було надано рівних можливостей щодо включення висунутих кандидатур до складу усіх окружних виборчих комісій, на відміну від партій, які отримали вище місце у порядку черговості».

«Вважаємо, що постанова №604 від 26 серпня 2012 року є незаконною та такою, що грубо порушує права ВО «Свобода» як суб’єкта виборчого процесу та права виборців на забезпечення вільних виборів», – йдеться в позовній заяві.

«Свобода» вимагає визнати протиправним проведене ЦВК 24 серпня 2012 року жеребкування для встановлення черговості всіх партій, що подали кандидатури до складу окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року, та визначення участі вищевказаних партій у формуванні таких комісій та його результати.

Також партія вимагає визнати протиправною та скасувати постанову ЦВК «Про утворення окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року» №604 від 26 серпня 2012 року.

Крім того, ВО «Свобода» просить суд зобов’язати ЦВК утворити окружні виборчі комісії з виборів народних депутатів України відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України», а саме шляхом проведення жеребкування для встановлення черговості всіх партій, що подали кандидатури до складу окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року, та визначення участі вищевказаних партій у формуванні таких комісій у кожній окружній виборчій комісії.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня відбулось жеребкування стосовно партійне представництво в 225 окружних виборчих комісіях.

За результатами жеребкування ОВК сформовані зі складу представників 19 непарламентських партій, які беруть участь у виборах, та 5 депутатських фракцій парламенту.

Зокрема, у кожній з 225 ОВК представлені непарламентські політичні партії: «Молодь до влади», «Україна – Русь єдина», «Народно-трудовий союз», «Братство».

Водночас до складу жодної ОВК не потрапив жоден представник партій «УДАР Віталія Кличка» і ВО «Свобода».