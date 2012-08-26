ЦВК утворила 225 окружних виборчих комісій

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалене сьогодні на засіданні Центрвиборчокму.

До складу ОВК входить по 18 осіб.

Керівні посади в окружних виборчкомах були розподілені рівномірно між усіма учасниками виборчого процесу, представництво яких було визначене за результатами жеребкування 24 серпня.

Таким чином, парламентські фракції Комуністичної партії України, Партії регіонів та «БЮТ-Батьківщини» отримали по 13 посад голів ОВК, по 12 – заступників голів та по 13 секретарів комісій.

Парламентська фракція Народної партії отримала 13 посад голів ОВК та 12 заступників голів та секретарів, а фракція НУ-НС – 12 посад голів, 13 заступників голів і 12 секретарів.

Нагадаємо, що згідно із законодавством, представники парламентських фракцій мають право на обов’язкове включення своїх представників до ОВК.

Приблизно таким же чином розподілились керівні посади в ОВК і серед 19 непарламентських політичних партій. Найменшу кількість керівних посад отримали партії, які за результатами жеребкування вибороли найменше представництво в ОВК.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня відбулось жеребкування стосовно партійне представництво в 225 окружних виборчих комісіях.

За результатами жеребкування ОВК мали бути сформовані зі складу представників 19 непарламентських партій, які беруть участь у виборах, та 5 депутатських фракцій парламенту.

Зокрема, у кожній з 225 ОВК будуть представлені непарламентські політичні партії: «Молодь до влади», «Україна – Русь єдина», «Народно-трудовий союз», «Братство».

Водночас до складу жодної ОВК не потрапив жоден представник партій «УДАР Віталія Кличка» і ВО «Свобода».