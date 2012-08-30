У справі «дніпропетровських терористів» СБУ допитала нардепа-бютівця

Як передає кореспондент УНІАН, по це сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, повідомив начальник Головного слідчого управління СБУ Іван Дерев’янко.

«Так. У даній кримінальній справі допитано пана Соколова в якості свідка, оскільки самими обвинуваченими були дані покази, що один лист (зміст якого зводився до вимагання грошей – УНІАН), вони готували в його офісі», - сказав він, зауваживши також, що під час обшуків було отримано з електронних носіїв інформацію, «в якій містилися декілька варіантів для підняття іміджу пана Соколова».

«До речі, пан Соколов сам підтвердив, що один з обвинувачених працював на минулих виборах в його штабі», - сказав І.Дерев’янко

Даючи відповідь на запитання, чи були політичні, а не виключно корисливі мотиви в обвинувачених в терактах, І.Дерев’янко сказав: за показами обвинувачених вони хотіли отримати значні суми коштів – тобто 10 центів за кожного українця. На допитах вони також говорили, що не задоволені суспільно-політичним становищем в Україні і також у такий спосіб (шляхом скоєння терактів – УНІАН) намагалися його змінити.

Водночас, І.Дерев’янко зауважив, що в ході досудового слідства не було здобуто даних про можливий зв’язок «дніпропетровських терористів» з іноземними терористичними угрупованнями.

Начальник слідчого управління СБУ в контексті сказаного нагадав, що двоє із чотирьох затриманих 1977, 1978 років народження, один з них є професійним політологом, «який, до речі, брав участь в різних передвиборчих кампаніях. Інший професійний програміст, завданням якого було конспірувати листи і місця їх відправлення для унеможливлення ідентифікації, встановлення та затримання їхніх авторів».

За словами І.Дерев’янка, інші двоє відігравали у справі посередницькі функції, зокрема, знаходили спеціальні засоби зв’язку, займалися відправкою кореспонденції, а також інколи контролювали та інформували інших членів угруповання про спрацювання вибухових пристроїв та результати від цього.

Продовжуючи тему І.Дерев’янко звернув увагу на те, що один із затриманих давав вказівки своєму спільнику, щоб той під час закладання вибухівки у Запорізькому супермаркеті «Сільпо» розмістив її в кабінці для зберігання речей вище рівня плечей дорослої людини, щоб мінімізувати можливість потрапляння вражаючих елементів на дітей.

Також І.Дерев’янко зазначив, що в результаті розслідування справи було допитано понад 300 свідків, проведено 230 різних, в тому числі й унікальних експертиз, які у сукупності дали беззаперечні докази вини обвинувачених.

«Через це ні у кого – ні у працівників СБУ, ні у працівників Генпрокуратури - не було сумнівів, що саме ці особи були причетні до цих злочинів», - наголосив І.Дерев’янко, зауваживши, що наразі обвинувачені знайомляться з матеріалами справи, після чого вони будуть передані для вивчення до органів прокуратури і затвердження обвинувального висновку з подальшою передачею справи на розгляд судової інстанції.

У свою чергу, присутній на брифінгу начальник Головного управління нагляду за додержанням законодавства Генпрокуратури України Роман Андрєєв зауважив, що підсудність обвинуваченим, як це вимагає чинне законодавство, буде визначати Вищий спеціалізований суд.

«Але, на мій погляд, цю справу доречно розглядати в Дніпропетровську, оскільки там мешкає найбільша кількість потерпілих від вибухів і там було скоєно останній злочин», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня 2012 року в центрі Дніпропетровська прогриміли чотири вибухи, під час яких постраждала 31 особа, зокрема 10 дітей. За інформацією МВС, усі вибухові пристрої виявилися саморобними, і були закладені в бетонні урни.

За фактом вибухів прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 КК України («Терористичний акт, здійснений за попередньою змовою групою осіб»), якою передбачено покарання у вигляді позбавлення свободи на строк від 7 до 12 років.

1 червня генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив про затримання чотирьох підозрюваних у здійсненні терактів у Дніпропетровську 27 квітня.

В.Пшонка заявив, що вибухи у Дніпропетровську були організовані з корисливою метою.

За його словами, зловмисники вимагали гроші після вибухів – через СМС і інтернет, «погрожуючи новими вибухами і людськими жертвами, зокрема з дітьми».

«Зловмисники вимагали суму в доларах з розрахунку 10 центів за кожного жителя України. Таким чином, була підрахована загальна сума – 4,5 млн доларів», - повідомив на прес-конференції голова СБУ Ігор Калінін.