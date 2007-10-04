Луценко готовий віддати ”певні квоти” Литвину

Лідер блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО не виключає можливого спікерства В’ячеслава КИРИЛЕНКА та Володимира ЛИТВИНА, якщо останній погодиться приєднатися до коаліції демократичних сил.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Якщо спікер ЛИТВИН буде більш ефективним для парламенту, значить, буде. Якщо спікер КИРИЛЕНКО буде більш ефективним для парламенту, значить, буде», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, відповідаючи на питання журналістів.

Водночас, на одне із запитань, яке стосувалося можливих поступок квотами, щоб Блок Литвина приєднався до коаліції демсил, він зазначив, що також не виключає і такого кроку, зокрема, від «Народної самооборони».

«Щоб він (Блок Литвина) пішов на угоду, ми готові відмовитися від певних квот», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, додавши, що «спочатку необхідно почути позицію самого В.ЛИТВИНА, а потім від цього виходити».