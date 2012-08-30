Суд відхилив позов "Нашої України"

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалено колегією суддів Київського апеляційного адміністративного суду сьогодні.

Зокрема, суд відхилив позов політичної партії «Наша Україна» щодо скасування положення постанови Центральної виборчої комісії № 604, яким затверджено поданий фракцією НУ-НС список кандидатур до окружних виборчих комісій, складений без урахування квоти «Нашої України». Нашоукраїнці у своїх позовних вимогах наголошували, що з партією, яка є суб'єктом фракції та політичною силою, на основі якої ця фракція утворювалась, не погодили кандидатури до складу ОВК від фракції і не врахували пропозиції партії.

Представники «Нашої України» Юрій Зіневич та Володимир Шпакович у своїх виступах наголошували, що постанова ЦВК є неправомірною та ухваленою з порушеннями Конституції та законів через порядок подання кандидатур від фракції НУ-НС.

Вони звертали увагу на те, що подання кандидатур від НУ-НС було зроблено на підставі рішення президії фракції НУ-НС, більшість членів якої балотуються до наступного парламенту за списком ВО "Батьківщина", як і сам керівник фракції Микола Мартиненко. Вони зачитали списки людей, включених до ОВК за поданням фракції НУ-НС, зазначаючи, що більшість належить до партій "Батьківщина" та "Фронту Змін".

В.Шпакович наголосив, що така ситуація призвела до того, що у ОВК є по два представники однієї політичної сили, а подекуди вони займають керівні посади в комісії.

У своїй позовній заяві вони наголошували, що 21 серпня на адресу М.Мартиненка був направлений лист від партії «Наша Україна» з проханням враховувати її квоту при формуванні списку кандидатур до складу окружних виборчкомів. При цьому «Наша Україна» посилалася на положення угоди про утворення виборчого блоку від 2 серпня 2007 року. Відповіді на лист від М.Мартиненка не надійшло.

«Наша Україна» вважає, що при поданні до ЦВК списку кандидатур до складу ОВК від блоку НУ-НС були допущені порушення, що призвели до ухвалення постанови ЦВК всупереч вимогам ч. 2 ст. 3 Закону «Про Центральну виборчу комісію», ч. 4 ст. 3, ч. 2 ст. 27, п. 4 прикінцевих та перехідних положень Закону "Про вибори народних депутатів України".

Представники партії "Наша України" заявили, що будуть оскаржувати сьогоднішнє рішення.