Єфремов думає, що ВР «вийде на нормальну роботу» в четвер

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов заявив сьогодні під час брифінгу.

«Сьогодні парламент прийняв рішення два дні попрацювати в комітетах. Це цілком виправдане рішення», - сказав він. О.Єфремов наголосив, що багато законопроектів, які планувалося розглянути, представники опозиційних фракцій просто зняли з розгляду. Тому, зазначив лідер фракції, комітети мають детально вивчити всі ті законопроекти, які подані до ВР та скласти перелік тих, які будуть розглядатися під час останньої сесії парламенту.

«Ми сподіваємося, що за два дні ця робота буде проведена і в четвер ми вийдемо на нормальну конструктивну роботу парламенту», - сказав О.Єфремов.